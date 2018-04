SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – V ponedeljek ob 18.11 uri je Uprava RS za zaščito in reševanje sporočila, da je v kraju Stara Gora, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, zagorelo vozilo.



Zgodilo se je v gozdu v bližini Holčeve domačije, kjer so nemudoma posredovali gasilci PGD Sveti Jurij ob Ščavnici in PGD Stara Gora, ki so požar pogasili, a je vozilo vseeno v celoti zgorelo.