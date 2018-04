FOTO: To so posledice hudega požara na Polzeli

Ogenj je uničil stanovanjsko hišo. FOTO: GZ Žalec

POLZELA – V soboto ob 17.25 so ognjeni zublji zajeli stanovanjski objekt na Polzeli. V intervenciji je sodelovali 48 gasilcev in osem gasilskih vozil iz prostovoljnih gasilskih društev Polzela, Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Letuš in Braslovče, v pripravljenosti pa so bila tudi druga društva Gasilske zveze Žalec.Kot je pojasnil, tiskovni predstavnik GZ Žalec, hiša ni primerna za bivanje, stanovalce so začasno preselili k sosedom. »Na kraju je bil dežurni vzdrževalec Elektra Celje. O dogodku so bili obveščeni predstavniki občine Polzela in poveljnik Civilne zaščite. Danes, 15. 4. 2018, bodo gasilci in občani nadaljevali sanacijo požarišča. Gasilska intervencija se je zaključila okoli 22.30, na kraju pa je ostalo Prostovoljno gasilsko društvo Polzela, ki je skrbelo za požarno varnost na požarišču.«