FOTO: To so posledice trčenja treh tovornjakov na pomurki 

CERKVENJAK – Danes ob 8.17 se je na pomurski avtocesti med Mariborom in Mursko Soboto v predoru Cenkova v občini Cerkvenjak pripetila prometna nesreča. Vsekakor je šlo za splet srečnih okoliščin, saj so v nesreči bila udeležena tri tovorna vozila, poškodovanih pa ni bilo. Intervenirali so policisti in gasilci PGD Gornja Radgona, GB Maribor, PGD Cerkvenjak in PGD Sveta Trojica, zavarovali kraj dogodka, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, nudili pomoč delavcem vlečne službe in jih spremljali do cestninske postaje Dragotinci.

Kot je sporočil Petar Habrun, vodja izmene OKC PU Maribor, v nesreči treh tovornih vozil »ni bil nihče telesno poškodovan, so pa bila poškodovana vozila v tolikšni meri, da jih ni bilo mogoče odstraniti, zato je bila avtocesta v smeri Murske Sobote zaprta za ves promet, dokler delavci Darsa niso odstranili poškodovanih vozil«. Osebna vozila so imela obvoz po regionalki Lenart–Gornja Radgona–Vučja vas.