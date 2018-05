FOTO: Starši so ga po maši doma našli mrtvega

NEGOVA - Zain, ki ga mnogi poznajo kot humorista in glasbenika Treziko, je bil letošnji praznik dela najbolj žalosten dan. Tragedija jima je vzela edinega sina, 40-letnegaŠeligo, za katerim žalujejo še sestra, sorodniki, prijatelji in znanci iz Negove in Slovenskih goric. Usoda je pretrgala življenjsko nit fanta v najlepših letih, polnega elana in načrtov za prihodnost.Nihče ne more natančno določiti, kaj se je dogajalo v mansardi hiše, kjer si je Gorazd nad stanovanjem svojih staršev uredil lepo stanovanje. Zadnji trenutki njegovega življenja bodo najbrž za vedno oviti v tančico skrivnosti. Znano je le, da je v soboto zvečer pristavil ponev z oljem na štedilnik, nato pa najbrž zaspal. Olje je zagorelo in dim je hitro napolnil popolnoma zaprt prostor. Čeprav se je zgodilo v noči na nedeljo, so iz OKC PU Murska Sobota o tragediji poročali šele v ponedeljek zjutraj. Ker se ogenj ni razširil po stanovanju, gasilci niso bili aktivirani.Vzrok smrti bodo ugotovili z obdukcijo, domnevajo pa, da je Gorazd umrl zaradi zadušitve oziroma zastrupitve z ogljikovim monoksidom, toda ne v spanju. Menda se je želel rešiti, poskusil je odpreti okno, vendar mu ni uspelo.Mrtvega so našli šele naslednje jutro. Bila je nedelja in nič nenavadnega ne bi bilo, če bi malo dlje spal, čeprav to ni bila njegova navada. Ker pa ga okoli pol devetih, ko bi se moral s prijatelji odpeljati na nogometno tekmo v Gornjo Radgono, še ni bilo na spregled, je njegove najbližje začelo skrbeti.