FOTO: Srbi delavci, Slovenec šef super laboratorija trave

- MARIBOR – Dobrih pet mesecev po policijski akciji, v kateri so kriminalisti sredi Slovenske Bistrice odkrili enega največjih laboratorijev za pridelavo marihuane v Sloveniji, je znana usoda štirih mož hudodelske združbe.Minuli teden so na predobravnavni narok k mariborski sodniciiz pripora pripeljali trojico srbskih državljanov in njihovega slovenskega organizatorja prepovedanega, a dobičkonosnega posla. Kmalu po aretacijah 61-letnega, 26-letnegain leto dni starejšega, ki so jih policisti našli in jim nadeli lisice že v prostorih nekdanje polnilnice vina sredi Slovenske Bistrice, so preiskovalci posumili, da za trojico Srbov, ki so pri nas bivali ilegalno, stoji organizator. Slab mesec zatem so povezali vse vpletene in ugotovili, da za poslom z marihuano stojita dva Slovenca –inToda Mariću neposredne povezave s posli v Slovenski Bistrici niso mogli dokazati, saj medtem sedi za zapahi na Hrvaškem. Da pa je bil vsaj posredno povezan z bistriškim laboratorijem, dokazuje, da je bil direktor in lastnik podjetja, ki je povsem uradno najelo 900 kvadratnih metrov prostorov, ti so nekoč spadali h kleti mariborske nadžupnije, danes pa so v zasebni lasti. Ker je Marić pristal v zaporu, je njegovo vlogo prevzel 34-letni Ljubljančan Anže Posavec. Telefonski klici z najemodajalcem so kriminaliste pripeljali v prestolnico, naposled pa so kriminalisti ugotovili, da je Slovenec, tako vodja mariborskih kriminalistov, »v tej zgodbi imel vlogo nekakšnega upravnika, nabavljal je materiale, plačeval stroške, skrbel je za finančno poslovanje in zagotavljal sredstva za obratovanje najetega gospodarskega poslopja«.Vlogo organizatorja je Anžetu Posavcu pripisala tudi tožilka, ki je v začetku letošnjega leta na sodišče vložila obtožnico. Toda še pred prvo obravnavo na sodišču se je vpletena četverica odločila za pogajanja in podpis sporazuma s tožilstvom. Za kazen treh let zapora se je dogovoril Posavec, ob tem bo moral plačati še 8300 evrov kazni. Srba Radoslav Milanović in Nikola Nicović sta sprejela dve leti in dva meseca zaporne kazni, po prestani kazni pa bosta izgnana iz Slovenije za pet let. Četrti obtoženi, Miloš Stanković, se še ni odločil, da bi kot njegovi pajdaši priznal krivdo. »V okviru predobravnavnega naroka mu je bila za priznanje krivde predlagana zaporna kazen v trajanju enega leta in stranska kazen izgon tujca iz države za čas petih let, ter podaljšanje pripora. Na prošnjo zagovornice obdolženega je bil predobravnavni narok preložen,« nam je dejal vodja mariborskega tožilstvaTehnično dovršeno pridelavo konoplje so trije Srbi izvajali v 900 kvadratnih metrov veliki hali, ki so jo najeli pod pretvezo, da imajo podpisane pogodbe in bodo talili aluminij ter izdelovali dele za avtomobilsko industrijo. V sofisticiranem rastlinjaku so kriminalisti zasegli 1781 sadik konoplje, iz katerih bi lahko pridelali do 356 kilogramov droge in s to količino ob uspešni prodaji na debelo zaslužili 1,7 milijona evrov. Če pa bi jo združba prodala na drobno, bi zaslužila dvakrat več. Med hišno preiskavo so preiskovalci odkrili še 27 kilogramov posušene marihuane.Če upoštevamo, da je s primernim hidroponičnim gojenjem možno izvesti do štiri žetve na leto, je jasno, da bi bili zaslužki, če jim načrtov ne bi prekrižali možje v modrem, še mnogo večji.Srbski državljani so v laboratoriju tudi živeli, med hišno preiskavo pa so kriminalisti naleteli na najsodobnejšo opremo, ki naj bi bila vredna okoli 150.000 evrov.