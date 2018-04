FOTO: Pretresljivo: pijani voznik povozil 11-letnika

LJUBLJANA – Na Černetovi ulici se je v petek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan 11-letnik. Na prehodu za pešce je pravilno prečkal cesto, ko je vanj trčil 39-letni voznik osebnega avtomobila. Z alkotestom so pri njem ugotovili prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo.



Kot so sporočili iz ljubljanske policijske uprave, je po trčenju pešec hudo poškodovan obležal na vozišču, voznik pa je odpeljal naprej in vozilo parkiral na parkirno mesto na Podlimbarskega ulici, približno 200 metrov stran, nato pa se peš vrnil na kraj nesreče.



Vozniku so zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje odredili strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o nesreči pa sta bili obveščena tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka, ki se ogleda kraja nista udeležili. Po vseh zbranih obvestilih bodo voznika kazensko ovadili.



Poškodovanega 11-letnika so z reševalnim vozilom prepeljali v univerzitetni klinični center.