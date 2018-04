FOTO: Prepoznate moškega, ki so ga povlekli iz Ljubljanice?

LJUBLJANA – Policijska uprava Ljubljana je bila 30. marca obveščena o najdbi neznanega moškega trupla v reki Ljubljanici v Vevčah.



Ob ogledu kraja in po prvih ugotovitvah policija ni ugotovila znakov kaznivega dejanja. Na inštitutu za sodno medicino je bila opravljena sanitarna obdukcija, pri kateri je bilo potrjeno, da smrt neznanega moškega ni bila posledica kaznivega dejanja.



Policistom do zdaj ni uspelo ugotoviti identitete trupla niti niso prejeli prijave o pogrešanju osebe z danim opisom, zato prosijo občane, če na fotografiji kdo prepozna moškega, da to sporoči na najbližjo policijsko postajo ali pokliče interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200 ali obvesti Policijsko postajo Ljubljana Moste na številko 01 586 76 00.



Gre za moškega, starega okoli 50 let, visokega 181 centimetrov, srednje postave. Bil je delno plešast, temnejših las, imel je rjave oči in nepopolno zobovje. Truplo je bilo oblečeno (oblačila so razvidna s priloženih fotografij).