FOTO: Premalo policistov za rožnatega panterja

V priporu ni zadosti ljudi

Panterji so vstopili kot stranke, odšli pa bogatejši za skoraj pol milijona. FOTO: IGOR MALI

Čeprav je panter, je Zlatarno Celje oropal kot popoln amater. FOTO: MARKO FEIST

Našemljen iz zlatarne

Djordje Vostinić je bil pri nas že obsojen zaradi oboroženega ropa. A če je med ropom Malalana pokazal profesionalnost na ravni Rožnatih panterjev, se je popolnoma osmešil 30. maja 2016, ko je skupaj z rojakom Vladimirjem Nilovićem oropal zlatarno v Nazorjevi ulici v Ljubljani. S prizorišča ropa sta namreč zbežala tako našemljena, da sta vsem padla v oči, tudi policistu, ki se je v prostem času s hčerko sprehajal po mestu. Stekel je za njima in sproti obveščal kolege, ki so ju kmalu ujeli. Nilović je dobil tri leta zapora, Vostinić, ki je krivdo priznal, pa jo je odnesel z letom in desetimi meseci zapora.

LJUBLJANA – Draguljarjuse niti ne svita, kje bi lahko končale oziroma okrog čigavih zapestij se zdaj dičijo prestižne ure, ki so mu jih pred dvema letoma ukradli člani razvpite roparske tolpe Rožnati panterji. »Ne da bi jaz vedel,« je včeraj odgovoril na naše vprašanje, ali so policisti že ugotovili, kaj se je zgodilo z breitlingi, rolexi, tudorji, zenithi ... Med spektakularnim ropom, ki se je v draguljarni Malalan sredi Ljubljane zgodil 3. februarja 2016, so sicer panterji ukradli 78 ur (njihova skupna vrednost je ocenjena na kar 450.000 evrov), med begom pa tudi streljali na uslužbenca draguljarne ​​​in ga hudo ranili.Morda je Malalan ravno včeraj upal na to, da bo izvedel kaj več. Toda vsaj za zdaj je odpadla možnost, da bi se utegnil eden od domnevnih roparjev preleviti v skesanca in izblebetati, kaj so naredili s plenom. Na kazenskem oddelku okrožnega sodišča bi namreč moral potekati predobravnavni narok za obtoženega, toda sodnicaje sporočila, da iz vsega skupaj ne bo nič, saj so iz pripora na Povšetovi sporočili, da nimajo dovolj ljudi, da bi ga lahko pripeljali na sodnijo.Narok je bil ob negodovanju Vostinićeve odvetnice(vendarle gre za priporno zadevo) prestavljen na 14. maj.V zgodbi o ropu Malalana je bil doslej obsojen le en grešnik, pa še ta zaradi velikega spodrsljaja tožilstva na le deset mesecev zapora.je bil namreč spoznan za krivega tatvine toyote rav4, ki jo je zagrešil v noči na 3. februar, s tem avtom pa so se nato panterji odpeljali v Ljubljano ter se po roparskem podvigu zapeljali do Vodic, kjer so presedli v drugo vozilo in izpuhteli iz Slovenije. Tožilci so namreč Škora bremenili, da je bil prevoznik roparjev, da jih je počakal na Grudnovem nabrežju, kamor so pritekli s plenom, in jih od tam odpeljal. Toda vse skupaj je na glavo obrnilo pričanje nekega mestnega redarja, ki je ravno v Škoru prepoznal človeka, ki je po ropu pritekel do toyote in se z desne strani usedel v njo. Tožilstvo je spremenilo obtožbo in Škora obremenilo, da je bil ropar, v obtožbi pa je bilo še vedno zapisano tudi, da je bil voznik. Neskladje v obtožbi je postalo tako veliko, da je bil Škoro pravnomočno oproščen sodelovanja pri ropu, kazen zaradi kraje avta pa je medtem že zdavnaj odslužil.Tretji od roparjev Malalana je še vedno NN, četrti pa jein ga Slovenija išče z mednarodno tiralico. Pod tem priimkom je zapisana tiralica, morda pa se Ivan piše Milovanović ali kako drugače, tudi ta podatek se bojda o njem pojavlja v bazah tujih varnostnih organov. Rožnati panterji namreč poleg svojih roparskih podvigov slovijo tudi po tem, da nenehno spreminjajo svojo identiteto, da bi tako za seboj zabrisali sledi. O Petru Škoru je bil denimo govor, da je imel pri preverbah pri sebi dokumente, ki so se lažno glasili na Srđana Pajovića, Matijo Tomislava Jandela, Darka Valenčiča in Predraga Milojevića.