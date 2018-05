FOTO: Požar uničil največji puzzle v Sloveniji

Ker je obstajala velika nevarnost, da bi se plameni razširili še na druge dele hiše, je 26. decembra lani na pomoč odhitelo 17 novogoriških gasilcev. FOTO: GE Nova Gorica

Zavarovanje ne krije izboljšav

»Podrobnih informacij o konkretnih primerih sicer ne razkrivamo,« so nam sporočili z zavarovalnice AS, »bi pa želeli izpostaviti, da se na klice ob prijavi škod in ogledov s strani cenilcev odzovemo v najkrajšem možnem času, načeloma v roku enega ali dveh dni. Redno in v roku plačujemo tudi vse predračune in račune, ki nam jih naš zavarovanec posreduje. Želimo poudariti, da krijemo stroške, ki jih vnaprej sklenjena zavarovalna polica krije. Žal velikokrat zavarovanci pričakujejo, da bo zavarovanje krilo tudi izboljšave, ki so bile narejene s popravilom. Ker ni tako, se občasno zgodijo razočaranja.«

je imel Čubej škode v požaru.

SOLKAN – Čubej je silno redek priimek. Le nekaj solkanskih družin se piše tako. »Zanimivo, da ni prav nobena od teh v žlahti,« nam je povedal 52-letni. Njegova veja se v polnem številu zbere navadno na božični večer. Tudi nazadnje je bilo tako.Dan pozneje, 26. decembra, je bil marljivi Joško že na svoji parceli. Takrat, malce pred tretjo uro popoldne, pa ga je vznemiril telefonski klic njegove žene: »Pridi domov! Gori!«Božične romantike je bilo v hipu konec. Joško je pritekel, vzel gasilni aparat, a bil prepozen. Ves pritlični del je bil v dimu, »nič se ni videlo«, še kar ne more pozabiti Joško. Pozabiti ne more niti pogumne ekipe novogoriških gasilcev, ki ji je uspelo z balkona rešiti njegovo ženo. Za ekspresno akcijo se jim je zahvalil s 30 litri vina.