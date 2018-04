FOTO: Obračun v Ljubljani, 18-letnik se bori za življenje

Policija preiskuje poskus uboja. FOTO: Roman Šipić, Delo

Policija preiskuje poskus uboja. FOTO: Roman Šipić, Delo

LJUBLJANA – Življenje 18-letnika, ki ga je v ponedeljek okoli 14.30 zabodel 21-letnik na Igriški ulici, je še vedno ogroženo, so sporočili iz PU Ljubljana. Ljubljanski kriminalisti nadaljujejo preiskavo.Prve ugotovitve kažejo, da je med mladeničema prišlo do spora, temu pa je sledil fizični obračun, v katerem je 21-letnik zbodel 18-letnika in nato zbežal z osebnim vozilom.Policisti so osumljenca po dogodku kmalu izsledili in prijeli, ko je bil v skupini več oseb. V nadaljevanju so 21-letniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja odvzeli prostost, ostale osebe so bile izpuščene.Zabodeni je utrpel hude poškodbe in je še vedno v zdravstveni oskrbi, njegovo življenje je ogroženo.»Zaradi nadaljevanja aktivnosti policistov in kriminalistov več informacij ta trenutek ne moremo posredovati. Z ugotovitvami bomo javnost seznanili predvidoma jutri,« so še sporočili iz policije.