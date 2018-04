FOTO: Neverjetno, kakšne količine konoplje so zasegli Ptujčanu

Zasežena konoplja. FOTO: PP Ptuj

PTUJ – Policisti PP Ptuj so v sredo ob pomoči policistov PP Gorišnica in policista vodnika službenega psa s psom za detekcijo prepovedanih drog iz enote vodnikov službenih psov PU Murska Sobota na podlagi pisne odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 56-letniku iz okolice Ptuja.Med preiskavo so našli in zasegli opremo, ki jo je imel v prostoru, posebej prirejenem za vzgojo konoplje. Zasegli so 177 svežih sadik konoplje, 243 inzulinskih brizg (prostornine 1 in 3 ml) v katerih je bilo 443 ml ekstrakta konoplje, dobrih 23 kilogramov posušene konoplje, 10,82 grama preparata iz ekstrakta konoplje in večjo količino semen konoplje.Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali. V četrtek so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici, ta pa je zoper njega odredila pripor.