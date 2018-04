MUTA – Ob 6.40 sta na Spodnji Muti trčili kombinirani vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, počistili razlite motorne tekočine in s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila.



Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jo prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.