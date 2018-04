FOTO in VIDEO: Tako je počilo na Štajerskem, območje zaprli policisti

Bomba iz druge svetovne vojne

ROŠPOH – Center za obveščanje je prejel prijavo o sumu najdbe neeksplodiranega ubojnem sredstvu (NUS) na območju Rošpoha. Na območje najdbe so bile napotene pristojne službe, katere so potrdile, da gre za najdbo NUS.Območje najdbe je bilo s strani Policije zaprto. Na lokacijo so bili napoteni pripadniki Civilne zaščite Maribor, predstavniki regijske izpostave Uprave za zaščito reševanje Maribor, Policija, Reševalna služba A. Drolca ter pripadniki državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi. Slednji so si ogledali teren ter izvedli identifikacijo ubojnega sredstva.Ugotovljeno je bilo, da gre za zažigalno bombo iz časa druge svetovne vojne, angleškega izvora. Najdbo so prestavili na varno lokacijo za izvedbo detonacije in jo uničili na samem kraju. Sledila je uspešna izvedba detonacije. Nudenje požarne straže ter pomoč Policiji pri zavarovanju terena so izvedli Poklicni gasilci Maribor v sodelovanju z PGD Kamnica, so sporočili iz Mestne občine Maribor.