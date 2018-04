FOTO: Hudo trčenje na dolenjski avtocesti

BREŽICE – V soboto sta ob 19.53 na avtocesti Brežice–Krško trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško in PGD Skopice so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, pogasili požar na vozilu, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter razsvetlili kraj nesreče. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.



Portal Dolenjska News poroča, da je voznik audija Q7 čakal na avtovleko, in sicer zaradi okvare vozila. Po neuradnih informacijah je v vozilo trčil nekdo z lancio.