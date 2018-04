FOTO: Huda nesreča na vzhodni obvoznici, na kraju tudi naš bralec

LJUBLJANA – Včeraj ob 16.13 sta na uvozu na vzhodno ljubljansko obvoznico v smeri proti Mariboru trčila motorno kolo in osebni avtomobil.



Pri padcu sta se poškodovala voznik in sopotnica.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Obe poškodovani osebi sta bili prepeljani v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.



Motorist naj bi se zaletel v zadnji del beemveja, ki je ustavil na prehitevalnem pasu, saj je pred tem trčil v vozilo pred sabo.



Na kraju nesreče se je znašel tudi naš bralec Gregor. Fotografije si oglejte v galeriji.