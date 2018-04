FOTO: Hrvat divjal po dolenjki in trčil v več vozil

V nesreči je bilo udeleženih več vozil. FOTO: PGD Grosuplje

ŠMARJE - SAP – Včeraj okoli 15. ure je 20-letni državljan Hrvaške vozil BMW 7 po avtocesti iz smeri Grosupljega proti Ljubljani. Pri kraju Šmarje - Sap je sunkovito zavil v desno proti desnemu prometnemu pasu in s sprednjim desnim vogalom vozila trčil v zadnji levi vogal renaulta clia, ki ga je vozil 72-letnik. Po trčenju je to vozilo odbilo v kovinsko varnostno ograjo, nato pa nazaj na vozišče. Vozilo 20-letnika je trčilo še v zadnji desni vogal VW golfa, ki ga je pred vozilom 72-letnika vozil 37-letni voznik, in v mercedesa E350 59-letnega voznika, ki je takrat z vozilom stal na levem prometnem pasu v koloni.V nesreči sta se huje poškodovala 72-letni voznik in njegova 75-letna potnica, lažje pa 55-letni potnik v BMW, so sporočili iz PU Ljubljana. Gasilci PGD Grosuplje so skupaj s PGD Šmarje - Sap in Gasilsko brigado Ljubljana zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili štiri osebe iz vozil, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in z absorbentom posuli razlite tekočine. Pet oseb so reševalci NMP Ljubljana odpeljali v ljubljanski UKC.