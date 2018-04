FOTO: Gol je 12-letnemu Mihi zlomil tilnik

Izključena tuja krivda

»Še vedno se ves tresem, pretreseni smo vsi zaposleni in otroci na šoli.

SODIŠINCI – »Kdo ob takšni tragediji ne bi bil prizadet?« nam je dejala prebivalka Sodišincev, vasice nedaleč od avstrijske meje pri mejnem prehodu Gederovci. Prečudoviti kraj je od petka popoldne zavit v črnino, ljudje ob misli na nesrečo, ki se je primerila dvanajstletnemu, odkimavajo z glavo.Miha se je v petek popoldne z dvema prijateljema dogovoril, da bodo skupaj igrali nogomet. Za hišo enega od prijateljev stoji urejeno nogometno igrišče, na katerem stoji le en kovinski nogometni gol. Fantje so se v spomladanskih, poletnih in jesenskih dnevih skoraj redno dobivali na nogometnih bojih. Kako tudi ne, ko pa je bil Miha velik nogometni navdušenec in vnet navijač mariborskega nogometnega kluba. Toplo vreme v petek je kar klicalo po nogometni igri na igrišču, ki ga je ob hiši na obrobju vasi tik ob potoku Kučnica, ki loči slovensko od avstrijske zemlje, postavil domačin.Nihče ni niti pomislil, da bi se lahko zgodila tragedija. Toda klici na pomoč so nekaj pred 17. uro prekinili tišino. Odrasli, ki so po otroških klicih pritekli na pomoč, so malega Miho našli pod nogometnim golom. Na pomoč so poklicali reševalce, ti so se hitro odzvali, na kraju nesreče poskušali fanta spraviti nazaj k življenju, a so bili vsi njihovi poskusi zaman. Sicer bo natančen vzrok smrti pokazala obdukcija, a je padajoči gol Mihi najverjetneje zlomil tilnik. To je pri tovrstnih nesrečah najpogostejši vzrok.Novica o tragediji se je po pomurskih vasicah razširil s svetlobno hitrostjo. Čeprav nam jez murskosoboške policijske uprave novico o tragični nesreči potrdila hitro po tragediji, je uradno sporočilo soboških policistov prišlo šele v noči na soboto: »Kovinski nogometni gol je padel na otroka in ga poškodoval. Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da so se trije otroci z žogo igrali na zelenici za hišo. Med igro se je otrok z rokama prijel za prečnik gola, ta pa se je prevrnil in padel nanj. Utrpel je tako hude telesne poškodbe, da je na kraju dogodka umrl.«Domače nogometno igrišče, obdano z majhnimi cipresami, sta že v petek zvečer obiskala dežurni preiskovalni sodnik in tožilka. Neuradno smo izvedeli, da naj bi oba izključila tujo krivdo za tragedijo, a naj bi sočasno ugotovila, da zadnji del gola ni bil (primerno) pritrjen na podlago. Tragedijo sta domnevno povzročili mladostna razigranost in vihravost. Miha je sicer obiskoval sedmi razred osnovne šole.Ne samo v domači vasi, kjer so izobesili črno zastavo na vaško-gasilskem domu, tudi na osnovni šoli, ki jo je obiskoval Miha, so sočustvovali. Že v soboto se je vodstvo šole poklonilo preminulemu učencu. »Zgodilo se je skoraj na domačem dvorišču, v bližini domače hiše. Fantje so se, kot običajno, na sončen dan zbrali in igrali nogomet, potem pa... To je tragedija, ob kateri ostaneš brez besed. Še vedno se ves tresem, pretreseni smo vsi zaposleni in otroci na šoli. To so hude travme, ki bodo vsem ostale v spominu,« nam je dejal učitelj, ki je dobro poznal Miho, saj ga je celo poučeval.