ZABAVLJE – Ob 3.02 je v Zabavljah v občini Koper zagorela hiša. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, PGD Movraž in PGD Babiči ter požar pogasili.

Dve osebi v bolnišnici V požaru sta se dve osebi nadihali dima in sta bili prepeljani v SB Izola. Stanovanjska hiša je uničena, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.