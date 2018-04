Električni drog do smrti stisnil Andraža

Rad delal s stroji

Poleg strasti do kuhanja je imel rad motorje, čeprav je svojega prodal zaradi smrti prijatelja. Ta se je smrtno ponesrečil med vračanjem z motorističnega shoda. A tragedija Andraža le ni povsem odvrnila od motorjev, zato si je pred leti kupil tomosa, ki si ga je sam popravil in tudi prebarval, da se je pozneje z njim lahko udeleževal raznih prireditev.

SLOVENJ GRADEC – »Popoldne sem bil v službi, ko me je po telefonu poklicala žena in dejala, da je imelnesrečo. Nemudoma sem poklical kolega, ki je zaposlen v istem podjetju, in vse, kar mi je odgovoril, je: ', moje sožalje'. Nahrulil sem ga, naj se ne zafrkava, a mi je dejal, da je resnično,« nam je v včerajšnjem dopoldnevu razlagal Ferdo, stric 31-letnega Andraža, ki je predvčerajšnjim umrl v delovni nesreči.Reševalce in policiste so o tragediji v Pamečah, vasici pred Slovenj Gradcem, obvestili v ponedeljek okrog 13. ure. »Po prvih podatkih je zaposleni, ki je delo opravljal sam, z nakladalcem nalagal lesene drogove za daljnovod. Eden od drogov ga je najverjetneje udaril, zaradi česar je padel. Kljub hitri pomoči reševalcev so bile za moškega poškodbe usodne,« je skopo sporočilo celjske policijske uprave. Tudi včeraj dopoldne je bil kraj nesreče zavarovan, kriminalisti so opravljali ogled, nakladalni tovornjak je še vedno stal na istem mestu, zraven tovornjaka je bila vidna mlaka krvi.Kot nam je pojasnil stric tragično preminulega, Ferdo Matavž, je bil Andraž Schweitzer že nekaj let zaposlen na Elektru Celje. »Sprva je delal v Slovenj Gradcu, zatem so ga po reorganizaciji premestili v poslovno enoto v Velenje. In prav od tam je včeraj (ponedeljek, op. p.) opoldne prišel v Pameče, da bi naložil drogove. Sredi industrijske cone ima Elektro Celje skladišče z lesenimi drogovi, ki podpirajo električne kable,« je vidno pretresen nadaljeval Ferdo Matavž. Kaj natančno je bil vzrok za nesrečo, bo znano po koncu preiskave, a domači sumijo, da je drog spolzel iz oprijemalke, s katero je Andraž nalagal drogove na tovornjak.Drog ga je udaril naravnost v prsni koš, nakar ga je odbilo še v kabino tovornjaka. »Bil je popolnoma sam. Čeprav ima roka za nakladanje daljinski upravljalnik, je stal na tovornjaku, da je z lastnimi rokami usmeril drogove na prikolico. Nesrečo so videli zaposleni v zbirnem centru komunalnih odpadkov, ki so priskočili na pomoč in poklicali reševalce. Ti so ga kakšne pol ure oživljali, a mu na žalost ni bilo pomoči,« še pove Matavž.Natančen vzrok smrti bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji, ki jo je odredil preiskovalni sodnik. Poleg policistov se s primerom ukvarja tudi inšpektor za delo. O Andraževi strokovnosti in usposobljenosti ne gre dvomiti, poudarjajo njegovi domači, saj je imel veliko izkušenj z delom na delovnih strojih. Še preden se je zaposlil pri Elektru Celje, je imel obrt, pri kateri je delal s kopačem. Prav za ta namen si je kupil pet ton težkega kopača, s katerim je opravljal zemeljska dela.Andraž Schweitzer je bil izučen lesar. »A prav veselja z obdelovanjem lesa ni imel. Rad je delal s stroji. Vsak dan se je družil s fanti na domači Gmajni, s katerimi so skupaj odraščali. Tudi zdaj, ko so si drugi ustvarili družino, so se videli prav vsak dan. Če je kdor koli potreboval pomoč, se je lahko zanesel na Andraža. Celo traktor si je kupil, da je lahko hodil pomagat drugim. Da ga ni več, je zares nepredstavljivo,« je sklenil Ferdo Matavž.Andraž Schweitzer je bil poln življenja, imel je kopico hobijev. Strastno rad je kuhal, bil je znan po svoji slastni pici iz krušne peči. Na domačem dvorišču si je postavil kamin, v katerem se je občasno zavrtel kak odojek. Še pred dnevi je Andraž domače presenetil z velikim pladnjem dagenj, pripravljenih na buzaro.