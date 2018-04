Eksplozija v Čatežu ob Savi

ČATEŽ OB SAVI – Danes ob 7. uri je na Rimski cesti v Čatežu ob Savi (občina Brežice) eksplodirala plinska jeklenka v stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško, PGD Cerina in Brežice so zavarovali kraj dogodka, odklopili jeklenko in še tri druge odstranili iz objekta. Objekt so pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore. V eksploziji poškodovano osebo so reševalci NMP Brežice oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.Objekt zaradi poškodb ni primeren za bivanje, poroča uprava za zaščito in reševanje.