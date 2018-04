FOTO: Dušana (38) ustrelili na plaži, polni otrok

PORTOROŽ – S Policijske uprave Koper so v soboto zvečer sporočili: »Ob 19.27 smo bili obveščeni o streljanju v Portorožu. Poškodovan je 38-letni moški, odpeljan je bil v bolnišnico. Postavljene so blokadne točke, policisti storilca še iščejo. Prav tako poteka intenzivna preiskava, zato več podatkov zaenkrat nimamo. Ko bodo znane okoliščine, bomo o tem obvestili tudi javnost.« Kot v filmu Grozljivka se je odvijala sredi polne portoroške plaže, pri dnevni svetlobi, medtem ko so se ljudje ob morju sprehajali, v pesku so se igrali otroci in starši, v polnih lokalih pa so se gostje, potem ko je mineval krasen sončen in topel dan, hladili ob osvežilnih pijačah.



Oseminštiridesetletni David Delfar, najemnik slaščičarne Karamela ob portoroški plaži, nekaj korakov od prizorišča strelskega obračuna, je nekaj minut pred pol osmo zvečer sedel na terasi svojega lokala. »Mimo je šlo pet ali šest mlajših moških, usmerili so se proti peščeni plaži, mimo Karamele proti lokalu Cacao. V tistem je začelo pokati, našteli smo pet ali šest strelov. Najprej smo mislili, da ljudje mečejo petarde, slišati je bilo kot rakete za novo leto, potem je zavladala panika. Starši z otroki so bežali proč od obale, v naš lokal in druge bližnje, gostje so se skrili pod mize, osebje je leglo na tla,« Delfar opisuje prizore, ki so spominjali na tiste kriminalnih filmov: »Ko se je dogajanje umirilo, sem vstal, pogledal proti plaži in videl, da na tleh leži ranjen moški, družba, ki je bila z njim, se je razbežala. Poklical sem 113 in povedal, kaj se je zgodilo, streljanje je trajalo 10–15 sekund.«

Več v tiskani izdaji Slovenskih novic.