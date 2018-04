Držal prekratko varnostno razdaljo in trčil v voznico

LOKVICA – V ponedeljek se je ob 10. ure dopoldne na območju naselja Lotkvica zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Prometni policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 42–letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Italije proti Lokvici. Slednji je na Lokvici v križišču s prednostno cesto Miren – Opatje Selo z vozilom trčil v zadnji del drugega osebnega avtomobila, s katerim se je pri znaku »Stop« ustavila 47–letna voznica.



Omenjena udeleženka prometne nesreče je zaradi bolečin v predelih vratu in glave naknadno poiskala zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici, kjer je bila po nudeni zdravniški oskrbi odpuščena v domačo nego. Policisti so 42-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi prekratke varnostne razdalje izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.