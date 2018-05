Direktor žalil svetnika?

Novo mesto

Darko Pucelj FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

- NOVO MESTO – Odkar obstaja občina Žužemberk, in tega je že 20 let, je politično ozračje v tej dolenjski občini naelektreno, polno političnih zdrah in podtikanja, zabeljenih celo s številnimi kazenskimi ovadbami in kriminalističnimi preiskavami ter tudi kazenskimi pregoni. Tako je bilo na primer proti županu, ki občino vodi že peti mandat, vloženih več kot 35 ovadb, večkrat je moral celo sesti na zatožno klop, a doslej pravnomočno še ni bil kaznovan. Tokrat je moral na sodišče direktor občinske uprave, torej županova desna roka, zasebna tožba, ki jo je vložil nekdanji občinski uslužbenec, sicer občinski svetnik, pa mu očita kazniva dejanja razžalitve, obrekovanja in žaljive obdolžitve.Od marca 2014 do junija 2015 so se na spletni strani Dolenjskega lista pod prispevki o občini Žužemberk pojavili številni komentarji avtorja, ki si je nadel psevdonim »odgovornost«, nanašali pa so se na občinskega svetnika Darka Puclja. Zanj uporablja številne žaljive izraze, kot so drkec, politkomisar, Darček, marginalec, bebavec, sprevrženi um, swinger, izmeček … in žaljive označbe oziroma primerjave, na primer »perutnina bolj počasi razmišlja, plavalni mojster iz Trških njiv na čelu in ostalimi ovaduhi, ovaduška banda, ni mentalno sposoben voditi karkoli ...« Gre za večje število obsežnih komentarjev, za pokušino samo izseka dveh: »Marginalci tipa kopalni mojster in perutnina ter ostala ovaduška banka, ki v življenju niso storili še nič pozitivnega, pa bodo počasi utonili v pozabo, spomnil se jih bo le še kakšen, ki jih bo uporabil kot prispodobo za nedelo, ovaduštvo, skratka zlo … Njihova stran je trobilo enoumja in neresnic, vse z namenom diskreditirati nasprotnika … Mislijo, da bodo volili ministranta, v resnici pa gre za bolno, sprevrženo osebo, ki ji je edini cilj dobiti oblast, pa če je potrebno, prek trupel.«Ob takšnih zapisih Pucelj ni stal križem rok. Na sodišču je od Dolenjskega lista zahteval IP-številke računalnikov, s katerih so bili poslani komentarji, oziroma kdo se je prijavil pod psevdonimom »odgovornost«. Tako je sodišče prišlo do elektronskega naslova, prijavljenega na ime Jacques Gros, prav tako je ob registraciji uporabnika navedena telefonska številka, ki jo uporablja Gros. In Pucelj je vložil zasebno tožbo zoper Grosa. »Ne priznam krivde,« je bil na sodišču kratek Gros, v pogovoru pred sodno dvorano pa je zatrdil, da ni on pisal komentarjev ter da gre pri vsej zadevi za lokalne politične zadeve. Njegovi zagovorniciiniz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki sta predlagali izločitev dokazov. Po mnenju obrambe so namreč glavni dokazi pridobljeni nezakonito s hudimi kršitvami zakona o kazenskem postopku in ustave.»Preiskovalna sodnica bi namreč dokaze lahko pridobila le na predlog tožilstva in za kazniva dejanja, ki so pregonljiva po uradni dolžnosti,« je poudarila Alenka Sagmeister Ranzinger in hkrati opozorila na dejstvo, da lahko za komentiranje na spletu kot elektronski naslov komentator napiše kar koli, prav tako je Grosova telefonska številka javno objavljena. Sicer pa je na sodišču še ena tožba, v kateri sta glavna akterja ista, torej Gros in Pucelj, le da imata zamenjani vlogi, a tožba še ni pravnomočna, zato je Grosovi odvetnici nista želeli komentirati, Pucljev zagovornikpa je povedal, da gre le za procesni manever nasprotne smeri, torej da Gros toži Puclja in mu očita, da ga je v zasebni tožbi imenoval z napačnim pravnim izrazom, torej ga je poimenoval za obdolženca, ne pa obtoženca.