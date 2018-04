BOROVNICA – Ob 8.39 je v Ohonici, občina Borovnica, delavec padel iz ostrešja hiše. Posredovali so reševalci NMP RP Ljubljana in zdravnik ZD Vrhnika, ki so poškodovanega delavca oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.