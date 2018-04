Če naredite na avtocesti tole, vas lahko čaka zapor

KRANJ – Gorenjski policisti so v četrtek preverjali prijavo vožnje v napačno smer po avtocesti. Kot pišejo v poročilu, je voznik v napačno smer zapeljal s počivališča Hrušica, odpeljal pa se je proti Lipcam.



V interventnih aktivnostih policije so sodelovali tudi Darsovi nadzorniki, ki so vozilo ustavili na prehitevalnem pasu in ga varno odstranili na bližnjo SOS-nišo, kjer so postopek prevzeli prometni policisti.



Voznik je v napačno smer po prehitevalnem pasu vozil približno kilometer in v tem času srečal okoli 15 voznikov. Za dejanje ga bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja nevarne vožnje iz malomarnosti.



Vozniku so tudi odvzeli vozniško dovoljenje in ga izločili iz prometa. Za dejanje se voznik kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.