Cakić je bil stroj za ubijanje

O zločinu, kot da se ga ne tiče

Cakić je o uboju govoril prostodušno, ko je beseda nanesla na Tiča, pa je komaj zadrževal solze. FOTO: Igor Modic

Naiven in infantilen

Ljubljana • Najverjetneje ne bomo nikoli izvedeli, kaj se je v zgodnjih jutranjih urah 18. junija lani v resnici dogajalo v stanovanju, sta si enotna psihiaterin psiholog, ki sta za obtoženega morilcaizdelala izvedensko mnenje. Ta se namreč ne najbolj prepričljivo izgovarja na spominsko luknjo oziroma na redke prizore v slikah. Toda, tako psiholog, zagotovo je šlo »za zelo nesrečen splet okoliščin, ki so pripeljale do tragičnega dogodka«. Psihiater le sluti, da je šlo za nekaj dramatičnega: »Ne vemo pa, kaj sta imela, ko sta bila sama. Nekaj je zagotovo moralo biti, tudi na temo spolnosti.«Enaindvajsetletni Cakić, ki je obtožen, da je z nožem umoril priljubljenega igralca, na včerajšnjem nadaljevanju sojenja ni prisluhnil besedam izvedencev. Ko so ga pazniki privedli v sodno dvorano, je namreč komaj hodil, nato pa se je na stolu zgrbančeno ovil v jakno in na trenutke se je zdelo, da je zaspal. Minulo noč naj bi menda bruhal, zato je zaprosil senat ljubljanskega okrožnega sodnika, naj mu dovoli oditi nazaj v pripor na Povšetovo, saj se počuti zelo slabo. In kmalu je res lahko odšel, razprava pa je potekala v njegovi nenavzočnosti.Če ugotovitve psihiatra Mrevljeta strnemo v nekaj besedah, so te: »Obtoženčeva sposobnost presoje in obvladovanja je bila bistveno zmanjšana. Tako je bilo zaradi prisotnosti alkohola (med 1,25 in 1,30 promila, op. p.), kokaina in zaradi čustvene spremenjenosti, ki je posledica nekega dogajanja med njima, a tega, kakega, torej ne bomo izvedeli, jaz pa tudi ne bom špekuliral.«Ob pregledu se mu Cakić ni zdel pretirano zaskrbljen: »Kot da prostodušno opisuje nekaj, kar se sploh ni zgodilo njemu.« Ko pa je beseda nanesla na Tiča, »je bil na robu solz«.Mrevlje Cakića opisuje kot naivnega in za svojo starost infantilnega človeka. Nagnjen naj bi bil k odvisnosti od ljudi, ki jih dojema kot močne in vplivne (za takega je imel tudi igralca).In kar je pomembno tudi za razplet tega sodnega procesa, med kaznivim dejanjem uboja, ki naj bi ga zagrešil ta duševno zdrav mladenič, a s čustveno neuravnovešeno osebnostno motnjo, je bil v bistveno zmanjšano prištevnem stanju.Klinični psiholog Rigler je po pregledu Cakića podobnega mnenja: gre za povprečno intelektualno opremljeno osebo, ki pa ni blodnjava, ne trpi zaradi halucinacij in nima psihotične motnje.Neodgovorjeno je ostalo tudi vprašanje, ali in na kakšen način bi lahko na napad na Tiča vplivalo dejstvo, da se je Cakić julija 2015 pri komaj 18 letih zatekel v tujsko legijo, kjer so ga vse do oktobra 2016 urili za tako imenovani stroj za ubijanje. O tej izkušnji sicer noče govoriti, toda, tako Mrevlje, »to je bilo zanj travmatsko doživetje, saj je bil v obdobju adolescence, ko osebnost še ni popolnoma zgrajena«. Nekaj hudega se mu je zagotovo moralo zgoditi, saj se je po vrnitvi domov precej spremenil, vedo povedati njegovi znanci. Iz tujske legije je pobegnil, uradno pa so ga tam 3. oktobra 2016 razglasili za dezerterja.