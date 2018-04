NOVO MESTO – Novomeške policiste so v soboto zvečer poklicali na pomoč iz okolice Novega mesta, kjer sta se v stanovanjski hiši pretepala brata. Kršitelja, ki sta bila oba pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov nista pomirila, zato so jima odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog.