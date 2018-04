Bodite pazljivi! Tako so tatovi pretentali dva

GROSUPLJE – Policisti PU Ljubljana so bili v sredo obveščeni o dveh primerih tatvine iz hiše s pretvezo na območju Grosupljega. Policisti so ugotovili, da so storilci v obeh primerih oškodovance zvabili iz hiše pod pretvezo, da so iz elektro in telekomunikacijskega podjetja, pri čemer so v enem primeru ponujali svoje storitve, v drugem primeru pa ogled lokacije, kjer naj bi se izvajala dela. Kot so pojasnili, so storilci, ko so bili oškodovanci zunaj hiše, izkoristili priložnost. Eden je v tistem trenutku neopazno vstopil in odtujil denar. »V obeh primerih so oškodovanci dejanje naznanili kasneje, v enem primeru nekaj ur, v drugem pa je do dejanja prišlo v petek, 6. aprila. Prav tako so storilci v obeh primerih prišli z vozilom, tokrat temnejše barve.«



O podobnih primerih so policisti že poročali. »Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov, itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.« Bodite pozorni na osebe in vozila

Policisti ob tem omenjajo, da se v takšnih prijavah srečujejo s težavo, da oškodovanci šele čez čas ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako niso niti tako pozorni na opis oseb, saj z žrtvijo vzpostavijo prijazen odnos. »Oškodovanci pa v večini primerov že 'pospravijo' prostor, kjer so delovali storilci in s tem spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.«



Policisti svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del ipd., naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog ipd. Ob tem pa naj bodo tudi pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).