Avtobus ni ustavil pri rdeči luči, žrtev kolesar

MARIBOR – V petek ob 14.50 se je v križišču Ptujske in hitre ceste zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami, in sicer zaradi neupoštevanja svetlobnega prometnega znaka.



Policija v poročilu piše, da je 54-letni voznik avtobusa vozil iz smeri Tržaške ceste proti hitri cesti. Ko je pripeljal po desnem prometnem pasu Ptujske ceste v bližino križišča s hitro cesto, ki je urejeno s svetlobnimi prometnimi znaki, se je na semaforju za njegovo smer vožnje prižgala rdeča luč. Voznik pred križiščem ni ustavil, temveč je zapeljal naravnost v križišče v trenutku, ko je z njegove desne strani, pri zeleni luči na semaforju za pešce, nepravilno na zaznamovani prehod za pešce zapeljal neznani kolesar. Voznik avtobusa je, da bi preprečil trčenje s kolesarjem, sunkovito zaviral in se umikal v levo, pri tem pa s sprednjim desnim delom avtobusa trčil v levo bočno stran kolesa in kolesarja. Pri trčenju je kolo in kolesarja odbilo v desno, kjer sta obležala ob desni strani desnega prometnega pasu, so nesrečo opisali v poročilu PU Maribor.



Kolesar se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor.