LJUBLJANA – Ob 3.06 je na južni ljubljanski obvoznici pri izvozu za Ljubljana Rudnik zagorelo tovorno vozilo, ki je prevažalo osebni avto. Posredovali so delavci Darsa, ki so bili v bližini, in pričeli gasiti, nato pa so gasilci GB Ljubljana požar pogasili.



Osebno vozilo je uničeno, tovorno pa poškodovano, poroča uprava za zaščito in reševanje.