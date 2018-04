CERKNO – V nedeljo ob 16.05 je na pobočju hriba Kojca v občini Cerkno pohodnika obšla slabost. Posredovali so združena ekipa HNMP GRS s helikopterjem Slovenske vojske, reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD Bukovo-Zakojca, ki so z AED nudili pomoč pohodniku, vendar neuspešno.



Pri vznožju hriba je bila v pripravljenosti ekipa NMP ZD Idrija. Osebo so prepeljali v dolino in predali ustreznim službam, poroča uprava za zaščito in reševanje.