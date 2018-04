8 strelov za Petro, 14 let za Bojana

LJUBLJANA - LJUBLJANA - »Nobena kazen ne more odtehtati, da nekdo nekomu zavestno vzame življenje. Ni vzel le življenja osebi, ki je bila na vrhuncu svojih moči, ampak tudi materi dveh mladoletnih otrok in hčerki njenih staršev. Ter povzročil rane tudi drugim, ki so jo poznali. Ne glede na njena dejanja, da se je odnos do njega spremenil, obtoženi ni imel nobene pravice do tega.« Tako je ljubljanski okrožni sodnik Marko Češnovar obtoženemu, 50-letnemu Bojanu Kajfežu, sporočil, da se zaradi grozljivega zločina 17. aprila lani ob 16.33 na terasi lokala Lounge klub Pržan, v katerem je življenje izgubila 38-letna Petra Kramberger, v zapor seli za 14 let in pol (12 let in pol zaradi uboja ter 2 leti in pol zaradi povzročitve splošne nevarnosti). Spomnil je tudi na izjavo Petrine prijateljice Jelene S., da nima nihče pravice »igrati boga in vzeti življenja staršem otrok in otroka staršem«.

