20 ur mrtev ležal pod traktorjem

Domača hiška, v katero se je po letih vrnil Jože Dobaj.

Brez zaščitnega loka

Kraj, kjer je obležal traktor, pod njim pa nesrečni upokojenec.

Pregledali bodo tudi traktor

Poveljnik poklicnih gasilcev Primož Osojnik je potrdil, da so traktor z nesrečnega Jožeta dvignili šele z avtodvigalom.

KOZJAK NAD PESNICO – »Jože je bil dober, priden in delaven človek, vedno pripravljen pomagati krajanom. Pred leti se je preselil nazaj na domačijo svojih staršev,« nam je o tragično umrlemdejal njegov bližnji sosed. Da se je 66-letni upokojenec, prej je delal kot ključavničar, ponesrečil s svojim starim traktorjem, je domačine presenetilo: vedeli so, da ga ima, za vso zemljo, ki naj bi jo obdeloval, pa ne. »Včeraj sem šel na zbor v društvo upokojencev in tam izvedel, kaj se je zgodilo. Kaj je delal na tem hribu, ne vem, a predvidevam, da je bil namenjen po bližnjici domov,« nam je včeraj razlagal drugi sosed, sicer Jožetov dober prijatelj.Policiste in reševalce so domačini iz Kozjaka, zaselka nad Pesnico pri Mariboru, obvestili v četrtek okrog 17. ure. »Obveščeni smo bili, da v jarku ob makadamski cesti v Kozjaku nad Pesnico leži prevrnjen kmetijski traktor, pod njim pa leži negiben človek,« je nekaj podrobnosti razkrilz mariborske policijske uprave. Traktor znamke Tomo Vinković, sicer še jugoslovanske izdelave, in nesrečnega Jožeta naj bi našel eden od stanovalcev bližnjih hiš in o tem obvesti policiste in reševalce.Toda pomoči za nesrečnega Jožeta ni bilo več. Kako tudi, saj so policisti rekonstruirali dogodke pred nesrečo in na podlagi sledi na truplu ugotovili, da se je zgodilo že dan prej, torej minulo sredo okrog 21. ure. Sodeč po smeri vožnje se je Jože vračal domov, za pot pa ubral bližnjico, ki do njegove hiše vodi po dokaj strmi makadamski cesti, polni serpentin. Policisti so ugotovili, da je »na delu makadamskega vozišča lokalne ceste, ki poteka po klancu navzgor, širina vozišča pa je zgolj 2,4 metra, z desnimi kolesi zapeljal desno, z vozišča«.Traktor se je prevrnil čez desni bok in zdrvel po hribu navzdol. Obstal je nekaj metrov pod cesto s kolesi v zraku, obrnjen na pokrov motorja, sedež in volan, saj traktor ni bil opremljen z zaščitnim lokom, ki v večni primerov vozniku reši življenje. Preiskovalci so ugotovili, da je traktor med prevračanjem pod seboj pokopal tudi Jožeta, nesrečnik je za nameček ostal ukleščen pod njim. Ali je bil takoj mrtev ali pa je umrl pozneje, ker ga nihče ni pravočasno našel in mu pomagal, bo znano po opravljeni obdukciji, iz njenih izsledkov pa se bo dalo tudi razbrati, kaj je bil pravzaprav vzrok smrti.Ker je Jože Dobaj, potem ko se je ločil od žene in zapustil skupno hišo v Zgornji Kungoti, živel sam, ga v sredo zvečer nihče od domačih ni pogrešal. Njegova hčerka, s katero je imel redno kontakt, namreč živi v Mariboru. Truplo so odpeljali na oddelek za patologijo mariborskega kliničnega centra, traktor pa poslali na nadaljnje preiskave, saj bodo poskušali ugotoviti, ali je bil tehnično brezhiben ali je nesrečo zagrešila človeška napaka.Na kraj nesreče so bili poleg policistov in reševalcev napoteni tudi pripadniki mariborske poklicne gasilke brigade. Poveljniknam je dejal, da je bil moški ob njihovem prihodu ukleščen pod traktorjem. »Gasilci smo s pomočjo avtodvigala dvignili traktor, da smo lahko osebo potegnili izpod njega, in traktor z vitlom potegnili na cesto,« je razložil Osojnik. V reševanju je sodelovalo šest poklicnih gasilcev, posredovali pa so tudi člani PGD Spodnja Kungota ter pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenca.