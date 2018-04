Domen (19) umrl na poti domov

LJUBLJANA

Za Kozarje je bil letošnji 18. april res žalosten. Le nekaj ur pred tragedijo mladega Domna Muhviča so na pokopališču na Dobrovi pri Ljubljani pokopali najbolj znanega Kozarjana, 79-letnega Antona Dolinarja, po domače Kocjanovega ata.

Domen se je mami leta 2015 na facebooku zahvalil za motor KTM duke 125cc. "Samo še izpit," je dodal.

- LJUBLJANA – Prehitra vožnja je pri nas še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom, smo zadnje dni lahko večkrat slišali. Predvsem v luči sredinega maratona nadzora hitrosti, ko so policisti na kar 617 lokacijah po Sloveniji lovili prehitre voznike. Ena izmed lokacij je bila tudi Cesta Dolomitskega odreda na Viču v Ljubljani, kjer so bili prehitri vozniki na tapeti v dopoldanskem času.»Pa ravno včeraj, ko so policisti ves dan merili hitrost, se je tukaj zgodila prometna nesreča,« je eden od stanovalcev hiš, ki stojijo pri razcepu za Vidičevo ulico na Cesti Dolomitskega odreda, dejal o tragični nesreči, v kateri je umrl mlad motorist.Le 40 minut po koncu celodnevne policijske akcije, ob 18.40, se je 19-letnis hondo 650 peljal po Cesti Dolomitskega odreda iz smeri Poti rdečega križa proti Vidičevi ulici. Na PU Ljubljana so pojasnili, da ko je pripeljal do križišča pri hiši številka 28, kjer vozišče iz desnega nepreglednega ovinka preide v ravnino, je dohitel tovornjak, s katerim je pred križiščem stal 53-letni voznik. »Da bi preprečil trčenje v zadnji del tovornega vozila, je začel motorist zavirati in se umikati levo, vendar je kljub temu z zadnjo desno stranjo motornega kolesa trčil v zadnji levi vogal tovornega vozila,« so še sporočili.