Za 1. maj povozil mladoletno peško

SENOVO - Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti pri kraju Senovo, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v peško in odpeljal s kraja nesreče.



»Poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico in po podatkih iz bolnišnice je mladoletna peška hudo poškodovana. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev povzročitelja nesreče. Na podlagi zbranih obvestil in izsledkov ogleda so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila Opel astra, ki je s prednjim desnim delom vozila trčil v peško, ki je pravilno hodila ob robu vozišča,« so sporočili s PU Novo mesto.



V okolici Krškega so našli poškodovani avtomobil in ga zasegli. Prav tako so izsledili domnevnega povzročitelja nesreče in sopotnika, zdaj pa nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.