FOTO: Po bregu navzdol in v drevo

GOLČE – V torek ob 14.15 je pri Golčah v občini Zagorje ob Savi voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste približno sto metrov po bregu in trčil v drevo.



Gasilci gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Zagorje mesto so zavarovali vozilo proti zdrsu, pomagali reševalcem ZD Zagorje pri imobilizaciji in prenosu ponesrečenih do reševalnega vozila, odklopili akumulator ter nudili pomoč avtovleki pri izvleku in nalaganju avtomobila.



V nesreči so bile poškodovane tri osebe.



Na kraju nesreče so bili policisti PP Zagorje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.