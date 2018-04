Obnova Gosposvetske ceste v Ljubljani je res mega rekonstrukcija. Traja že več kot pol leta in po načrtu bo končana junija. Nekateri trgovci, ki so tu imeli svoje prodajalne, so obupali, a večina vztraja. Nedvomno takšno delo močno vpliva na njihov posel, saj je mimoidočih bistveno manj. A se ne dajo. Verjamejo v pozitivne spremembe, ki se obetajo. Tudi prebivalci v okolici in ves poslovni svet, vsi imajo zaradi obsežnih del svoje težave. Dostava, parkiranje, izvozi ali uvozi v njihove ulice, vse je drugače. A nihče se ne pritožuje. Kajti vidijo se obrisi novosti. Vidi se, da bo Gosposvetska cesta v kratkem lepša, privlačnejša, bolj odprta, tudi po videzu bo postala del mestnega središča. Skratka, gre za rekonstrukcijo, ki prinaša izboljšave in jo vsi podpiramo.



Tudi volitve, kadar se menja politična koalicija, so rekonstrukcija. Z novimi vodilnimi strankami se menjajo ključne vrednote, spremenijo se prednostne naloge v državi, imenujejo se nove ekipe, te uvajajo nove metode delovanja, pripravljajo se novi zakoni. Državljani si želimo, da bi tudi politične rekonstrukcije prinesle potrebne spremembe. Na bolje seveda. Potrpežljivosti ob tem je sicer bistveno manj kot na Gosposvetski cesti. Tej se namreč v življenju lahko izognemo, se peljemo naokoli, uberemo drugo pot. Državi se ni moč izogniti. V vsakem primeru vpliva na naše življenje. Vsak dan, vsako uro. Celo ponoči.

Bi lahko rekonstrukcijo Gosposvetske primerjali z junijskimi parlamentarnimi volitvami? Poskusimo. Temelji ostajajo, saj na tem temelji naša državnost, posodobi se potrebna logistična, pravna, finančna, davčna, zdravstvena, šolska, gospodarsko-razvojna infrastruktura, skratka vse, kar je treba urediti. Na ta način bi življenje prebivalcev postalo bolj enostavno, prijetno. Na državo bi gledali ponosno, saj bi poskrbela, da imamo visoko kakovost življenja.



Do tu v teoriji vse lepo in prav. Pozabili pa smo na strokovnjake, ki vedo, kako se rekonstrukcije lotiti. V primeru Gosposvetske so to tisti, ki vedo, česa se je treba lotiti najprej, da se ne zruši predhodno in da bo tisto novo čvrsto stalo. V primeru politike pač ni tako. Imamo politike, ki mislijo, da za vodenje države vedo dovolj, pa ni tako. Imamo takšne, ki vedo, da tega ne zmorejo, pa se je vseeno lotevajo. Imamo tudi takšne, ki bi to mogoče zmogli, pa tega nočejo. In tako dalje. Ja, za rekonstrukcijo so potrebni dobri arhitekti in konstruktorji. Jih bomo našli junija?