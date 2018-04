Veliko raje bi, da o usodi planeta Zemlja namesto Putina in Trumpa odločajo asteroidi.

Včeraj je bil petek, trinajstega. Bojda zloglasna kombinacija. Kakor za katere, a preživeli smo jo. Kot še veliko drugih zloglasnejših obetov. Spomnimo se le treh napovedanih koncev sveta pred tremi leti, vključno z obiskom mogočnega asteroida, ki naj bi se nam bližal s hitrostjo 125.000 kilometrov na uro. Zgodilo se ni nič, Zemlja in mi z njo smo ostali celi. Zdaj nam novo apokalipso napovedujejo za ponedeljek, 23. aprila. Ko naj bi se na nebu poravnali Sonce, Luna in Jupiter. In ko naj bi se nad nami pojavil skrivnostni planet Nibiru, znanilec drugega prihoda Jezusa Kristusa. Eni trdijo, da bo Nibiru uničil naš planet, drugi, da bo povzročil katastrofalne potrese, cunamije in vulkane. Nasa jim odgovarja, da Nibiru v našem osončju ne obstaja. Tudi zame ne.Drži pa, da vse te preroške napovedi govorijo o poslednji sodbi človeštvu. In vselej je za njimi nekakšna nirvana. Z njo pa tudi olajšanje. Ker smo pač preživeli. Hkrati mnoga verstva in njih bogovi trdijo, da živimo najslabše obdobje v zgodovini človeštva. Ki pa da bo menda trajalo še 432.000 let. Težko sodim, a – roko na srce – tudi težko verjamem. Prizori, ki smo jim vsakodnevno priča, so žal kruta resničnost z dotikom kataklizme. Vse bolj. Voditelj ruske državne televizije je predvčerajšnjim gledalcem svetoval, naj se pripravijo na tretjo svetovno vojno. Še več. Teve postaja Rossiya-24, ki jo lastniško obvladuje Kremelj, je državljanom priporočila, naj si v kovčke kot najnujnejše potrebščine spakirajo jod, riž, ovsene kosmiče, vodo, čim manj sladkarij in dovolj mesnih konzerv. Resna napoved vojne med Moskvo in Washingtonom? Ne verjamem. Nočem verjeti. Me pa skrbi. Ker z razlogom ne zaupam v argument zdravega razuma. Četudi predsedniškega. Ali prav zato. Saj razumete.Če že, bi veliko raje, da o usodi planeta Zemlja namesto Putina in Trumpa odločajo asteroidi. Spomnimo se tistega, ki je pred 65 milijoni let pokončal dinozavre ter omogočil razvoj sesalcev, tudi človeka. Naslednji, ki bo najbliže Zemlji, prihaja čez 11 let. In to prav na petek, trinajstega; mesec bo znova april, leto pa 2029. Možnost trka je za zdaj štiri tisočinke odstotka. Domala nič v primerjavi z Donaldovo nepredvidljivostjo.