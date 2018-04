Iz anket mi je še najbližja stranka Ne bi volil nobene stranke.

Spletna stran, ki je ne mislim imenovati, zakaj bi ji delal reklamo – se mi pa zdi jako neetično, da se gre njen avtor hkrati politika in novinarja –, navaja, da smo na Slovenskih novicah menda v službi Gregorja Golobiča. In navijamo za Listo Marjana Šarca. Kar je smešno že najmanj zaradi tega, ker objavljamo po mojem mnenju res pronicljive kolumne Mateja Lahovnika, čigar somišljenik je tudi avtor te spletne strani. In ker imamo v resnici malo političnih člankov. Poleg tega bi težko trdil, da so naši bralci večinoma levo usmerjeni.Ob nebulozah zgoraj neimenovanega, od katerih ne drži niti vejica, sem se bolj ko ne nasmejal, hkrati pa so me napeljale k razmišljanju, koga bi pa jaz volil (ob predpostavki, da ne ubogam predpostavljenega uredniškega diktata in obkrožim Šarca).Sebe namreč težko uvrstim na levo ali desno. Po zagotavljanju preživetvenih razmer za najslabše stoječe in obdavčevanju najbolje ležečih se nagibam na levo, po radikalnosti ukrepov pa na desno ali celo še bolj vstran – moja idealna politična opcija je socialna diktatura. Z mano kot diktatorjem, seveda. Ker nesposobnih poslancev res ne rabimo, bi raje drek kidali na zadružnih farmah, kot da ga trosijo po parlamentu.Pa nazaj k stvari. Po zadnji anketi, ki smo jo ta mesec objavili v Novicah, vodi Šarec pred SDS, SD in SMC. Ampak Šarec je en tak nepopisan list, bolj, kot je bil Cerar, ki vsaj velja za strokovnjaka na področju prava, na koncu koncev je bil, takrat še smrkav, zraven celo pri pisanju ustave. O preostalih treh strankah pa itak že vse vemo. Nič novega. Mogoče voliti katerega od minornih novincev? Če drugega ne, imajo zanimiva imena: Dobra država, Za zdravo družbo, Davkoplačevalci se ne damo več. Bi rekel eno samo zdravje in blagostanje. Programi od prvega do zadnjega pa – ali megleni ali pa podobni. Podobno megleni. Voliti po simpatičnosti imena pa res ne mislim. Torej mi je iz anket še najbližja stranka Ne bi volil nobene stranke. Golobič, oprosti.