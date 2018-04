V frizerskem salonu je vedno vse čista in popolna politična resnica.

V frizerskem salonu je vedno vse čista in popolna politična resnica.

Frizeraji na ruralnem podeželju ali zveneči style in fashion saloni v metropoli so orgazmično kipeč vir politične resnice. Slišal sem ob zadnjem urejanju brade, da se je poštarjeva hči poročila. Ne v domačih logih. Srčnega izbranca je našla čez mejo. Menda je lušten ženin, z dovolj cvenka. Čeprav Arabec ne bo migrant. Bravo! Ko se vodne trajne sušijo, se sliši o namerah poletnega dopustovanja. Najbolj zaželena sta otoka Pag in Cres. Pa Mali Lošinj.



Več preberite v tiskani izdaji Slovenskih novic.