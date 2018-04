To pa je povišica!

Pripravite se, prihajajo novosti na gmailu

Uporaba računa gmail naj bi se kmalu spremenila. V podjetju Google so namreč potrdili večji poseg ene najbolj popularnih email aplikacij. Že lani so se širile novice, da naj bi prišlo do prenove, zdaj pa so v javnosti prve nove podobe gmaila. Največja sprememba se obeta pri stranskem pomičnem modulu, ki bo dovoljeval integracijo z drugimi Googlovimi aplikacijami, piše The Next Web. Ta