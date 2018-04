Juriš na čemaž ...

Vroča polemika po izpadu: Werner še račk ne zna plesati

»Ni pravično!«, »Fuj, fuj« in podobno se je vrstilo na spletnih omrežjih po koncu pete oddaje Zvezde plešejo, v kateri so domov poslali igralca Roka Kunaverja in plesalko Martino Plohl. Dobila sta najmanj glasov ljudstva in se poslovila, Rok tudi s solzami v očeh. Ne ocenjujejo plesa? Sila jezno so se na vse skupaj odzvali nekateri gledalci, ki menijo, da bi domov moral Werner. Mnogi