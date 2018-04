Avto po meri ...

Fajonova razjezila Janšo: Utihnite, licemerci

LJUBLJANA – Evropska poslanka Tanja Fajon je bila gostja v Odmevih, kjer se je dotaknila dveh perečih tem: (ne)priznanja Palestine in pričakovanj pred volitvami na Madžarskem. »Slovenija je imela vse možnosti, da se pri priznanju pridruži državam, ki so to že storile. Pred volitvami na Madžarskem pa tudi kritika na račun Orbana in omejevanja medijske, akademske svobode,« je