Znan politik frizerki segel v mednožje

Klofuta

Marinec ni pričal

AP FOTO:Ap

15.

maja se bo začelo sojenje.

Odbor predstavniškega doma ameriške zveze države Misuri je v branje dobil precej sočno poročilo, polno bizarnih podrobnosti, ki guvernerjabremenijo spolne zlorabe in nasilja.Ženska, njene identitete niso razkrili, bila naj bi (njegova) frizerka, je pričala pod prisego in izjavila, da jo je guverner zvezal, ji dal prek oči prevezo in jo potem fotografiral. Grozil ji je, da bo njene na pol gole fotografije objavil, če bo komur koli črhnila, kaj se je zgodilo. »Mojega imena ne boš omenjala. Da si ne bi drznila komur koli omenjati mene in tega, kar se je zgodilo. Če boš, bom objavil te fotografije, in to, kjer bom le mogel. Povsod bodo. Vsi bodo vedeli, kakšna kurbica si,« ji je rekel 44-letni guverner. Mimogrede: zgodilo se je na njegovem domu.Po poročanju ameriških medijev je ženskaGreitensa spoznala leta 2013, ko je postala njegova frizerka. Prvi spolni stik sta imela dve leti pozneje, torej leta 2015: Greitens ji je – brez njene privolitve – z roko segel pod krilo, vse do mednožja, in to medtem ko ga je frizirala! Ženska trdi še, da ji je med prvim spolnim odnosom držal penis blizu obraza, medtem pa je ona nekontrolirano jokala. Potem ga je oralno zadovoljila. Pravi, da je bila prisiljena v oralni seks, in dodaja, da se ni počutila tako, da bi lahko rekla ne in preprosto odšla, saj se je bala. »Prisiljena, morda. Mislila sem, da mi bo potem pustil oditi.« Med naslednjim srečanjem, je povedala, jo je Greitens vprašal, ali je imela spolne odnose s kom drugim, denimo s svojim možem. Ko je potrdila, ji je primazal močno klofuto.Guverner obtožbe zanika in dodaja, da ženski nikdar ni grozil in je ni izsiljeval. V uradni izjavi medijem je dejal, da gre za politični lov na čarovnice. Na vprašanje, ali je posnel fotografije, ni odgovoril, je pa povedal, da ni zakrivil nobenega zločina. In še, da so obtožbe trači za tabloide, ki temeljijo na lažeh, in da so obtožbe politično motivirane. No, preiskavo je odobrila republikanska večina, vodili pa so jo njegovi strankarski kolegi, republikanci. Ženska je pričala, kajpak pod prisego, komite pa je ocenil, da je verodostojna, kredibilna priča. Po drugi strani guverner, nekdanji marinec in pripadnik enote Seal, ni hotel pričati, je pa povedal, da je bil njun odnos povsem sporazumen.Škandal je zamajal njegov položaj, Greitens je namreč veljal za novo politično zvezdo republikanske stranke, in to na zvezni ravni.Mnogi zahtevajo odpoklic guvernerja: »Očitno je zlorabil svoj položaj in manipuliral z žrtvijo. Mislim, da je to, kar smo videli in slišali doslej, dovolj za zahtevo po odstopu,« je slišati. A guverner noče odstopiti in čaka sojenje, ki se bo v St. Louisu začelo 14. maja. »Še naprej bom služil ljudem Misurija kot njihov guverner in vsak dan delal za njih. Oni vedo, morajo vedeti, da nas lažne obtožbe in neresnice ne bodo ustavile,« pravi Greitens, ki je poročen in ima dva sinova.