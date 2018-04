Za tožilstvo je mrtev, a v hiši je lahko 500 let

Naklo, Hlebce

Sporni objekt v Hlebcah pri Lescah FOTO: Boštjan Fon

Zapis, po katerem naj bi bil Albin Markič že pokojni. FOTO: Boštjan Fon

Lastnik, a še ni vstopil

»Hišo sem kupil prek nepremičninske agencije,« pove Igor Žemlja. »Pozneje sem slišal, da ima ta družina med seboj neke težave. Če bi vedel, da sta Markičeva taka, kot sta, hiše ne bi kupil.« Nato spravljivo doda: »Zaradi mene lahko prideta, kadar hočeta, le da se primerno obnašata. Poravnata naj tudi stroške, ki so njuni zaradi klavzule o dosmrtnem užitku. V hiši, ki ni v najboljši kondiciji, sta lahko 500 let. Če le hočeta.« Žemlja pravi, da se na notarske posle ne spozna: »Ne vem, kje je napaka v notarskem zapisu, nepremičnino sem kupil v veri, da sem opravil dober in hkrati pošten nakup. Lastnik hiše sem štiri leta, pa sploh še nisem vstopil vanjo.«



Mrtvi Albin živi

Darilna pogodba iz leta 2004 FOTO: Boštjan Fon

Pokazali so nama notarski zapis Jožeta Sikoška, ki je overil posojilno pogodbo med SDS in Dijano Đuđić.

Magda Markič trdi, da je »hišo na čuden način dobila bivša snaha«. FOTO: Boštjan Fon

- NAKLO, HLEBCE – »Predmet spora je hiša na naslovu Hlebce 7, za katero imava notarsko overjeno darilno pogodbo iz leta 2004, ki nama zagotavlja dosmrtni brezplačni užitek. Sklenjena je bila v Radovljici pri notarju. Hišo lahko dava v najem in razpolagava s tako pridobljeno najemnino. Pa nama toonemogoča z raznimi incidenti in vandalizmom,« nam v Naklem orišeta težavoinHišo v Hlebcah, vasici poleg gorenjske avtoceste, kjer je izvoz za Lesce in Bled, je Magda podedovala po starih starših. Skupaj z možem jo je od leta 1995 obnavljala in vzdrževala.»V hiši nisva živela, saj imava lastno v Naklem. Namenila sva jo najinemu sinupo prej omenjeni darilni pogodbi. Bil je poročen, s tremi otroki. Njegova bivša žena, danes se spet piše, je imela najboljšo prijateljico, ki je partnerica od Žemlje.«In kakšna je povezava med omenjenimi?»Najin sin je ob ločitvi nepremičnino v Hlebcah prepustil bivši ženi,« razlaga Magda, »a tega nama ni povedal. Ko sva prejela odmero davka za nepremičnino, sva le čudno gledala v podatke.« Markičeva sta odšla preverit stanje na urad zemljiške knjige. »Pokazali so nama notarski zapis razvpitega notarjaiz Ljubljane, tega, ki je decembra lani overil posojilno pogodbo med Slovensko demokratsko stranko (SDS) in. Zapis ni v skladu z zakonom o notariatu, saj ni upošteval prvega notarskega zapisa, vendar so se nekako naslonili nanj, ko se je hiša v Hlebcah kar dala v prodajo.«Med starši in sinom so izbruhnili resni spor in incidenti, zato so prvi sprožili postopek za ničnost darilne pogodbe. »Sodišče je primer vzelo v postopek in razsodilo, da je pravica na strani sina in ne naju. Sledile so tožbe med nami, odprte so še tri, dokončnih razsodb še ni spisanih. Hišo v Hlebcah, ki jo je Renata, bivša snaha, dobila na res čuden način, se je prodalo Žemlji. V kupo-prodajni pogodbi je vpisan člen o tem, da imava pravico do dosmrtnega preužitka in da hišo celo lahko dava v najem. Kar pa v praksi ne drži.«»Šla sva na kranjsko tožilstvo in podala informacijo o tem zapletu,« pravita Markičeva, a so jima s tožilstva sporočili, da v povedanem ni znakov kaznivega dejanja. »Zato sem dala primer na vrhovno državno tožilstvo v Ljubljani.«Čez čas sta bila Magda in Albin poklicana na policijsko postajo v Ljubljano. »Od naju so zahtevali podatke o notarju Sikošku, rekli so, da bodo zaslišali tudi Primoža in Renato,« poudarja Albin. »Kmalu po tistem smo dobili poročilo s tožilstva, kjer piše, da sem umrl. Seveda sva protestirala, saj sem še danes živ. Očitno. Pa da je Magda mama od Žemlje. Kar seveda ni. Igor Žemlja se je polastil najine hiše naklepno, po moje je to načrtoval. Hodil je po uradih že leto pred nakupom, kot nama je znano, zbiral informacije in dokumente za hišo na naslovu Hlebce 7,« nadaljuje Albin, Magda povzame: »To je počel leta 2014, potem pa trdil, da je potreboval dokumente šele leto pozneje.«Albin se spominja: »Ko je prvič prišel v Hlebce, je stopil iz avta in mi rekel, da je zdaj vse njegovo. Rekel sem mu, naj pokaže papirje, da je lastnik. Pa je vzel mobilnik in poklical policijo. Prišla sta kriminalista. Ugotovila sta, da nima dokumentacije, in moral se je odstraniti. Istega dne sta se pojavila dva gospoda, češ da bosta popisala električni števec. Rekla sva jima, da nista od Elektra Gorenjske in naj izgineta. Naslednji dan nama je Žemlja povedal, da je bil eden od dvojice njegov odvetnik.«Sledil naj bi niz incidentov: »Najprej nama je zlomil cev za vodo na vrtu in prestavil korito. Potrgal nam je žaluzije. Rezal nama je palme in jih prevračal, pod vhodnimi vrati nam je nameščal kole. In še in še. Celo obtoževal naju je, da zanalašč pred nevihto odkrivava streho.«Vsakič sta klicala policijo, od tam pa sta prejemala vedno enak odgovor: »Žemlja nam je povedal, da je lastnik, medsebojne spore rešujte na sodišču.« Žemlja ju je, kot povesta, nato tožil: »Pred tem je spremenil naslov in se prijavil v najini hiši. Zraven je sezidal novo hišo. Po najinem mnenju je postavljena na črno. Na sodišču na prvi razpravi nisva bila, na drugi pa sva bila zaslišana. Sodbe še ni.«Kdo ima ključe od hiše? »Ključe imava midva, pa si ne upava v Hlebce, ker se Žemlje zaradi njegovega nastopaštva bojiva,« pravi Albin Markič. Nato sklene: »Igor Žemlja nam ne pusti normalno živeti, uživati v hiši v Hlebcah. Naj se najprej uredi celotna dokumentacija, nato pa se bo sodno odločilo, ali je omenjeni sploh upravičen do hiše. Notar Sikošek, ki je zdaj prepoznan po vsej Sloveniji, je naredil napako in zaradi tega imamo velike težave.«