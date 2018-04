Za štruco kruha odštel štiri tisočake

Tožilka Barbara Jenkole Žigante se na sodbo ne bo pritožila.

Ko je šel proti avtu in otipaval paket, se mu je očitno zdelo nekaj sumljivo.

Prodajala naj bi mu avto

Podtaknila sta mu štruco kruha.

1 kilogram trave sta ponudila dilerju.

Oškodovan in hkrati obtožen

KRŠKO –Tale zgodba bi bila lahko v rubriki Saj ni res, pa je. Končala se je tako, da bi dva mladeniča zaradi nje skorajda pristala v zaporu, a sta jo nazadnje odnesla s pogojno kaznijo.in., na sodišču je manjkal, saj je bil službeno zadržan, je obtožnica očitala rop. Mladeniča naj bi poklicala M. H., češ da imata zanj konopljo. Dobili so se na neobljudenem kraju, izročila sta mu paket, plačal je štiri tisočake, za nameček naj bi eden od mladeničev odkupovalca še poškropil s solzivcem. Možakarja sta krivdo priznala, povedala, da se nobeden od njiju ni okoristil s tem denarjem, in dodala, da jima je žal, da se je to zgodilo tako rekoč iz heca oz. zaradi spleta nesrečnih okoliščin. Gre za podlo dejanje in ne za šalo, so razmišljali prisotni v dvorani, ki iz suhoparne obtožnice, oba sta s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde, niso mogli razbrati, kakšne sorte hec je rop.V resnici se, kakor je uspelo izvedeti nam, v ozadju tega ropa skriva smešna zgodba. A. B. in K. R. sta izvedela, da M. H., ki odkupuje drogo, ne poravnava redno svojih računov in menda ostaja dobaviteljem dolžan precejšnje vsote. Zato sta sklenila, da ga bosta ujela na limanice. V trgovini sta nabavila štruco kruha, po telefonu poklicala M. H., ki ga sploh nista poznala, in mu ponudila v odkup kilogram trave. M. H. je jadrno pritekel na dogovorjeni kraj, dala sta mu štruco, vzela štiri tisočake in se nameravala odpeljati. Ko je šel M. H. proti avtu in otipaval paket, se mu je očitno zdelo nekaj sumljivo, saj struktura kruha pač ni podobna travi. Obrnil se je, eden od mladeničev pa je iz avta skozi okno popršil solzivec proti njemu. Mladeniča sta se odpeljala, M. H. pa je ostal s štruco kruha in brez denarja. Ogorčen se je napotil nikamor drugam kot na policijo in nesramna falota prijavil. Vendar pa policistom čisto prave zgodbe o tem, da je nameraval kupiti travo, le ni smel povedati, pa je pripoved zaokrožil tako, da se je s fantoma dobil zaradi nakupa avtomobila in da sta ga opeharila. Policisti so šli v akcijo, našli fanta in jima vzeli štiri tisočake. Ali so odvzeli tudi kruh in ga pomalicali, naš vir ne poroča.Zdaj so se vsi trije znašli na sodišču. Prva dva zaradi ropa, tretji pa kot oškodovanec in kot obtoženi, saj mu očitajo prepovedan promet z drogami. Prva dva sta bila zaradi ropa v sostorilstvu obsojena na pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let in šestih mesecev; eden je dobil eno leto, drugi pa dva meseca več. Eden mora plačati še 1700 evrov stranske denarne kazni, drugi pa dva tisoč evrov, poravnati morata tudi stroške postopka in sodno takso. Policija je štiri tisočake zasegla, M. H., ki bo še moral pred sodnika, jih hoče nazaj. A to se po vsej verjetnosti ne bo zgodilo, saj gre za prepovedan pravni posel, torej se lahko kar pod nosom obriše za denar. Sodišče o tem ni odločalo, ampak ga je napotilo na pravdo. Sta pa fanta povedala, da sta tisoč evrov možakarju že izročila, saj je to zahteval od njiju.