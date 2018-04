Z ročno bombo na upravno enoto

Eihandgranate M39 je poskrbela za precej strahu, čeprav ni počila. FOTO: Wikipedia

Ob najdbi naj bo varnost na prvem mestu. FOTO: arhiv

CELJE – Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) pri nas niso redke; ogromno eksplozivne železnine pretežno nemške in ameriške izdelave še vedno leži pod našo zemljo in na njej. Med njimi so bombe raznih velikosti (od italijanskih paradajzaric do letalskih), katerih prevažanje ali prenašanje je sila tvegano početje.Večina bralcev verjetno ni pozabila na lansko dogajanje v Vurberku, ko je 41-letni domačin iskal zaklad, našel pa 227-kilogramsko ameriško letalsko bombo in jo nepremišljeno prepeljal na domače dvorišče. A Vurberčan še zdaleč ni edini, ki se je lotil transporta eksplozivnega sredstva kar po domače. Precej sorodna zgodba se je odvila na Upravni enoti Celje, kamor so v sredo povabili žensko z območja Ljubljane. Kot pojasnjuje, vodja oddelka za upravne notranje zadeve, je bila gospa vabljena stranka v sklopu upravnega postopka dedovanja orožja: »Gospa je k organu prinesla podedovano orožje v dobri veri, da ga odda upravnemu organu,« navaja Frimova. Občanka je prej očitno temeljito pregledala zapuščino svoje pokojne mame, po kateri je dedovala orožje. V omari je med drugim našla ročno bombo nemške izdelave iz druge svetovne vojne.Gre za ofenzivno ročno bombo eihandgranate 39, ki je v Sloveniji dobila skrajšano ime jajček. Gospa je jajček skupaj s strelivom in drugim orožjem prinesla na Ljubljansko cesto v Celju. Ko so na upravni enoti dojeli, kako eksploziven obisk imajo, so takoj poklicali policijo, potek opisuje Frimova: »Obvestili smo policijo in ravnali po njihovem predlogu: za zavarovanje smo delno izpraznili prostore ter evakuirali zaposlene in stranke, policija pa je naprej obvestila pristojne službe.« Bombo so z upravne enote odstranili kakšne dve uri zatem, ko jo je tja prinesla občanka; pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Zahodnoštajerske regije sta bombo nemške izdelave odstranila in varno uskladiščila, je potrdilz Uprave RS za zaščito in reševanje. V vsakem primeru pa se odsvetuje prepogumno ravnanje ob najdbi NUS: ne zgolj zaradi lastne varnosti, ampak tudi zaradi varnosti drugih ljudi. Ne nazadnje identifikacijo, odstranjevanje, prevoz, skladiščenje in uničevanje teh sredstev zagotavljajo izurjeni in izšolani pripadniki civilne zaščite, kjer opozarjajo: »Že premik neeksplodiranega ubojnega sredstva lahko povzroči eksplozijo in hude telesne poškodbe (izgubo vida, sluha, raztrganine udov, hude notranje poškodbe in drugo), celo smrt.« Tveganje preprosto ni potrebno. Lovše zato sklene: »Če najdete neeksplodirana ubojna sredstva, takoj pokličite 112.«