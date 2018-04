Z goskami, nanduji in pavi se sprehajajo po Ljubljani

Pričakala sta nas zelo zvedava nanduja Nina in Nande.

Pavica Panči je ves čas hodila za mano in bila na moji rami. Varno se je počutila pri meni in začel sem jo jemati povsod s seboj. Tako kot se drugi sprehajajo s psi, se tudi mi.

Prvič na morju

Toplo spomladansko sonce je Cetinova spodbudilo, da sta se s pavico Panči, racmanom Bepom in gosko Pepco nedavno prvič odpravili na morje. »Sprehodili smo se od Punte do Bernardina in imeli kar 300 sledilcev. In to ne tistih na družabnih omrežjih, ampak pravih, v živo. To je bilo veselja za naju z ženo, za živali in za vse, ki so to doživeli,« je Janez Cetin opisal nekoliko nenavaden sprehod.

ŠKOFLJICA – Le nekaj minut vožnje iz Ljubljane leži med novogradnjami na obronkih griča Molnika nekoliko posebna kmetija Cetin. Poleg gospodarjev tu kraljuje perjad, družbo pa jim delajo še lipicanka, poni, dva osla, pujs, ovce in dva psa. Perjad je nadvse raznovrstna in celo eksotična, najprej vas z leve pozdravita južnoameriška lepotca Nina in Nande, nanduja, bolj ko se približuješ osrednjemu delu, glasneje postaja.Pod nogami se začnejo motati kokoši, malce bolj stran se držijo radovedne race in goske, potem so tu še purani, pegatke in prepelice, ves čas pa si obiskovalca radovedno ogledujeta pavica Panči in beli pav Kekec. Bolj na robu posestva se povsem mirno sprehajajo fazani, družbo jim delata pav Pero in bela pavica Mojca.Kraljestvo perjadi je začelo nastajati pred okoli petimi leti, ko sta seinnaveličala ustaljenega življenja v bloku in sta iskala življenje in rekreacijo, ki bi bila bolj povezana z naravo. Najprej sta si želela omisliti samo njivico, da bi na njej gojila zdravo solato in druge vrtnine, a je njun prijatelj našel parcelo, ki ju je pripeljala v čisto drugačno življenje. »To je zdaj najin način življenja in rekreacija. Odločila sva se, da zbeživa z vlaka in zaživiva drugače kot prej. Ugotovila sva, da imava smisel za živali in da naju to veseli. Še vedno živiva dol v naselju, v bloku, žena še vedno hodi v službo, jaz pa sem po statusu samostojni kmet. Luštno je tukaj, tako rekoč si v Ljubljani, a v stalnem stiku z naravo,« pripoveduje Janez in nas popelje po okoli dva hektara velikem posestvu, kjer pridelujejo tudi maline in med ter kurja, prepeličja in račja jajca za prodajo, prav tako za prodajo vzrejajo čistokrvne živali s certifikati.