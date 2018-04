Wenger: Oblak je eden najboljših na svetu

Naivni Bayern klonil proti Realu

V drugi uvodni polfinalni tekmi lige prvakov je madridski Real v Münchnu z 2:1 premagal Bayern. Bavarci so povedli prek Joshue Kimmicha v 28. minuti, zasuk pa sta s svojima zadetkoma udejanjila Marcelo v 44. in Marco Asensio v 57. minuti.

"Bili smo preveč naivni, Real pa je pokazal, da je vsekakor ranljiv. V povratni tekmi potrebujemo ubijalsko nrav," je ocenil Bayernov napadalec Thomas Müller. "Nič še ni odločenega, to je pokazal Juventus v povratni četrtfinalni tekmi proti nam," pa je navrgel trener Reala Zinedine Zidane. Povratna tekma bo v torek, dan pozneje pa še med Romo in Liverpoolom, prvi dvoboj se je končal z izidom 2:5.

LONDON – Lepotica uvodnih polfinalnih tekem nogometne evropske lige je bila seveda tista na stadionu Emirates med Arsenalom in Atleticom iz Madrida z vratarjemna čelu. Topničarji in žimničarji so se v britanski prestolnici razšli z neodločenim izidom 1:1 (61.;82.), arsenalovci pa so bili na koncu razumljivo razočarani zaradi razpleta, saj so denimo od 10. minute zaradi izključitve, prejel je dva rumena kartona, igrali z nogometašem več. V Madridu morajo torej zmagati, Atletico je na novem stadionu Wanda Metropolitano doslej izgubil le dva dvoboja, na enajstih pa ni prejel zadetka. »Kaznovani smo bili po obrambni napaki, to pa postaja že kar običaj. Le sami sebe lahko krivimo za zgolj neodločen izid. Jan Oblak pa je z obrambami dokazal, da je eden najboljših vratarjev na svetu,« je razmišljal, ki se po koncu sezone po 22 letih (naposled) poslavlja s trenerskega mesta Arsenala. »Izid ni takšen, kot smo si ga želeli, a igrali smo dobro. Na podlagi tega gremo lahko s samozavestjo na povratno tekmo. Ne smemo biti preveč razočarani,« je namignil zvezni igralec, branilecpa je dodal: »Atletico je moštvo, ki ve, kako ti lahko povzroči trpljenje.« Glavni sodnikje kmalu potem, ko je izključil Hrvata, na tribune poslal tudi Atleticovega trenerja, ki je po tekmi hvalil svoje žilave fante: »Nimate predstave, kako težko se je braniti, braniti in le braniti. Ti Atleticovi igralci so zaradi svojega odpora pravi junaki, lahko igramo dobro ali slabo, toda takšnega žrtvovanja ni mogoče pogosto videti.« V drugem uvodnem polfinalnem obračunu je Olympique iz Marseilla na svojem stadionu Vélodrome ugnal Red Bull Salzburg z 2:0, zadela pa stav 15. inv 63. minuti. Povratni tekmi bosta v četrtek, finale pa 16. maja v Lyonu.