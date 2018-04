Viktor s traktorja pod kolo prikolice in v smrt

Omahnil je s prikolice pod kolesa. Fotografija je simbolična.

LOGARŠČE – Ko cesta ob reki Bači strmo zavije navzgor in se pokaže ozek asfaltni kolovoz, se niti ne more slutiti, da se vrh strmega hriba skriva pokrajina, v kateri ljudje kmetujejo in živijo v robati naravi. Na Logarščah v občini Tolmin v zadnjih letih domujejo celo tujci, ki so odkrili prednosti odmaknjenosti od urbanega vrveža; tod cesta, ki vodi skozi vas, ne pozna gneče. Krajani se poznajo, si pomagajo in skupaj žalujejo; 77-letnijih je za vedno zapustil v soboto.V nedeljskem jutru je bilo otožno v hiši njegove družine, črnina in solze na obrazih žalujočih, ki so prihiteli z različnih koncev Slovenije. Zapustil je partnerico, s katero je živel četrt stoletja in je bila od njega starejša 12 let.Pokojnikovo življenjsko pot nam oriše družinski član. Viktor je bil upokojeni železničar, »vse življenje je na progi kopal,« pravi naš sogovornik. Tudi okoli svojega doma in na svojem svetu je Viktor pridno garal. Usoda ga je združila s partnerico, ko sta oba ovdovela, ona je izgubila tudi 18-letnega sina pred smrtjo prvega moža. V soboto je izgubila še Viktorja.»To je žalostna zgodba zelo pridnega in zelo dobrega človeka. Nam je še uro prej gnoj pripeljal, potem ga je peljal še k enemu sosedu,« pripoveduje Logarščanka in še, da je sobota bila »tak lep, krasen dan je bil, vse je lepo teklo, vsi smo bili v akciji«. Pokaže na okolico hiše, kjer se vidijo sledi pomladanskega čiščenja.Viktor in njegov sorodnik sta se s kmetije, kamor sta nazadnje peljala gnoj, vračala prazna, dve hiši pred domom je Viktorja »za ovinkom vrglo dol«.Policija ugotavlja, da je bil vzrok prometne nesreče četrte kategorije nepravilen prevoz osebe na tovornem prostoru traktorske prikolice: »Ugotovljeno je bilo, da je 51-letni voznik vozil kmetijski traktor s pripetim priklopnikom. Med vožnjo je na priklopnem drogu, ob prednji stranici prikolice, stal 77-letni moški,« navajaz novogoriške policijske uprave. »Med vožnjo je padel s traktorskega priklopnika na vozišče, kolo omenjenega priklopnika je nato zapeljalo čezenj.«Ne hitra pomoč tolminskih reševalcev ne prevoz v ljubljanski klinični center z vojaškim helikopterjem nista mogla več pomagati nesrečnemu Viktorju, ki je po nekaj urah zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Policisti so o nesreči na Tolminskem obvestili tudi okrožnega preiskovalnega sodnika in pristojno tožilstvo. »Novogoriški prometni policisti bodo zoper voznika kmetijskega traktorja podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« poročilo zaključuje Božnik.»Vzel sem si nekaj dni dopusta, da bova preštihala zemljo. Mislil sem, da bova skupaj drva zložila, ki jih je zdaj nabavil,« pokaže družinski član na kup ob kmetijskem poslopju.Nejasno ostaja, zakaj je Viktorja vrglo s prikolice na kraju, kjer je cesta povsem ravna; a nič ne spremeni tragičnega konca. Družinski član še pove, da je Viktorja opozarjal na nevarno vožnjo, eden od sosedov pa prida, da se tako vozi marsikdo: »Tavžent pot je šel tako, tavžent en … In vsi se vozijo tako.«Policija je še sporočila, da gre za prvo smrtno žrtev v letošnjem letu na cestah na severnem Primorskem.